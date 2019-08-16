Российская ОПГ отмыла крупнейшую сумму в истории Финляндии

Финляндии предъявлены обвинения двум гражданам Эстонии в отмывании более 100 миллионов евро российской организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом сообщил телеканал Yle.

Махинации осуществлялись с помощью строительной финской компании HTR Talonrakennus Oy. Эстонцы, руководившие этой фирмой, получили обвинения в отмывании криминальных 140 миллионов евро. Сейчас арестованные отрицают вину, утверждая, что деньги якобы предназначались на строительство дорог в Карелии.

Привлечь российских граждан к ответственности не удалось из-за вопроса юрисдикции. Известно, что центральная криминальная полиция Финляндии начала расследование дела еще в 2014 году, за это время выявив целую цепочку российских компаний и банков, участвовавших в преступлении.