Отказавшемуся от титула старейшему вору в законе предрекли расправу

Жителю Москвы Олегу Мухаметшину (более известный в криминальной среде как Муха Люберецкий), который подал заявление начальнику московской полиции о том, что он не является вором в законе и отказывается от титула, грозит смертельная опасность. Об этом со ссылкой на специалиста по уголовно-арестантской культуре Александра Сидорова сообщает портал Ura.ru.

«Раньше — в советские времена — его бы вообще сразу убили, сейчас же все зависит от того, насколько его фигура значима в криминальном мире. В любом случае, с ним вполне могут расправиться», — рассказывает эксперт.

По его словам, теперь в уголовной среде его будут считать предателем, а само уважение авторитетов ему не вернуть.

Сидоров также назвал поступок Мухаметшина глупым, отметив, что вор просто «испугался чего-то». В то же время эксперт не стал связывать его решение с законом об ужесточении наказания для криминальных авторитетов.