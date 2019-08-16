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Отказавшемуся от титула старейшему вору в законе предрекли расправу 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: primecrime.ru
Жителю Москвы Олегу Мухаметшину (более известный в криминальной среде как Муха Люберецкий), который подал заявление начальнику московской полиции о том, что он не является вором в законе и отказывается от титула, грозит смертельная опасность. Об этом со ссылкой на специалиста по уголовно-арестантской культуре Александра Сидорова сообщает портал Ura.ru.
«Раньше — в советские времена — его бы вообще сразу убили, сейчас же все зависит от того, насколько его фигура значима в криминальном мире. В любом случае, с ним вполне могут расправиться», — рассказывает эксперт.
По его словам, теперь в уголовной среде его будут считать предателем, а само уважение авторитетов ему не вернуть.
Сидоров также назвал поступок Мухаметшина глупым, отметив, что вор просто «испугался чего-то». В то же время эксперт не стал связывать его решение с законом об ужесточении наказания для криминальных авторитетов.
Муха Люберецкий стал первым добровольным отказником в истории воровского мира. Рассказывая полицейским о мотивах, которые его побудили на этот шаг, авторитет ответил, что «просто таковым себя не считает» и никогда им не был. Мухаметшин ранее был неоднократно судим за подделку документов, разбой, хранение оружие и побег из-под стражи. Его короновали в 1994 году по рекомендации столичных воров в законе Андрея Исаева по прозвищу Роспись и Владимира Савоськина (Савоська).
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Криминал , Происшествия , Олег Мухаметшин , Андрей Исаев , Александр Сидоров , РИА Ura.ru , Москва
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