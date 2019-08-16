Из Болгарии экстрадировали в Россию обвиняемую в мошенничестве на 16 млн рублей

"Сегодня из Болгарии в Россию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН доставлена обвиняемая в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", — сказала Волк.

По версии предварительного следствия, обвиняемая Елена Морева в период с апреля 2013 года по сентябрь 2014 года путем обмана и злоупотребления доверием завладела чужими деньгами в размере 16 млн рублей под предлогом оказания помощи в заключении договоров купли-продажи и оформлении в собственность земельного участка. После этого она уехала из РФ и была объявлена в международный розыск.