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Из Болгарии экстрадировали в Россию обвиняемую в мошенничестве на 16 млн рублей 

ТАСС + ещё 1 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Обвиняемая в РФ в мошенничестве на 16 млн рублей экстрадирована из Болгарии. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сегодня из Болгарии в Россию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН доставлена обвиняемая в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", — сказала Волк.
По версии предварительного следствия, обвиняемая Елена Морева в период с апреля 2013 года по сентябрь 2014 года путем обмана и злоупотребления доверием завладела чужими деньгами в размере 16 млн рублей под предлогом оказания помощи в заключении договоров купли-продажи и оформлении в собственность земельного участка. После этого она уехала из РФ и была объявлена в международный розыск.
"В мае этого года фигурантка была задержана на территории Болгарии", — отметила представитель МВД.
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Криминал , Происшествия , Ирина Волк , МВД , ФСИН , Интерпол , ИТАР-ТАСС , Болгария
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