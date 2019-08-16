Двойника звезды «Друзей» приговорили к тюремному сроку

Британский суд приговорил мужчину, похожего на актера телесериала "Друзья" Дэвида Швиммера , к девяти месяцам тюрьмы, передает Guardian.

Мужчина осужден за кражу и мошенничество. В сентябре 2018 года в городе Блэкпул . Он совершил кражу в ресторане, и видеозапись его преступления стала вирусной — пользователи соцсетей решили, что он похож на Швиммера, известного по роли Росса Геллера в телесериале "Друзья". Дэвид Швиммер в шутку записал обращение к британской полиции, утверждая, что на записи не он.

36-летнего гражданина Ирана Абдулу Хуссейни полиция задержала в ноябре того же года.