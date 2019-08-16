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Двойника звезды «Друзей» приговорили к тюремному сроку 

Газета.Ru + ещё 2 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Британский суд приговорил мужчину, похожего на актера телесериала "Друзья" Дэвида Швиммера, к девяти месяцам тюрьмы, передает Guardian.
Мужчина осужден за кражу и мошенничество. В сентябре 2018 года в городе Блэкпул. Он совершил кражу в ресторане, и видеозапись его преступления стала вирусной — пользователи соцсетей решили, что он похож на Швиммера, известного по роли Росса Геллера в телесериале "Друзья". Дэвид Швиммер в шутку записал обращение к британской полиции, утверждая, что на записи не он.
36-летнего гражданина Ирана Абдулу Хуссейни полиция задержала в ноябре того же года.
Ранее сообщалось, что строитель из Британии оказался двойником Брэда Питта.
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Криминал , В мире , Происшествия , Дэвид Швиммер , Брэд Питт , The Guardian , Блэкпул
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