Россиянка зарезала мешавшего отдыхать сына

Кирове женщина убила двухлетнего сына из-за того, что он мешал ей отдыхать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Тело двухлетнего ребенка с ножевыми ранениями было обнаружено в среду. Следствие установило, что к преступлению причастна его мать.

На допросе она призналась, что нанесла сыну ножевые ранения, потому что он мешал ей отдыхать.

Решается вопрос о лишении женщины родительских прав в отношении ее шестилетнего сына, который большую часть времени проживает с бабушкой.