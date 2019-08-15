Россиянка зарезала мешавшего отдыхать сына 

В Кирове женщина убила двухлетнего сына из-за того, что он мешал ей отдыхать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
Тело двухлетнего ребенка с ножевыми ранениями было обнаружено в среду. Следствие установило, что к преступлению причастна его мать.
На допросе она призналась, что нанесла сыну ножевые ранения, потому что он мешал ей отдыхать.
Решается вопрос о лишении женщины родительских прав в отношении ее шестилетнего сына, который большую часть времени проживает с бабушкой.
В пресс-службе УМВД РФ по Кировской области рассказали, что мать погибшего ребенка с начала года неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей и состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.