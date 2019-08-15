В деле об убийстве любовницы чиновника новый поворот

Заместителя председателя Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгению Исаенкову могли задушить шнуром для зарядки телефона. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Возможное орудие преступления было найдено в пяти метрах от машины с телом Исаенковой. Следствие считает, что убийство произошло на расстоянии от машины.

По версии следователей, автомобиль Исаенковой оказался хорошо освещен и частично попадал в зону видимости камеры видеонаблюдения. Преступник не садился в машину, он ждал Исаенкову в кустах. Когда она к нему подошла, состоялась непродолжительная беседа, после чего он накинул на шею Исаенковой шнур от зарядки, одной рукой стягивал удавку, а другой закрывал жертве рот и нос. После совершения преступления он положил тело в автомобиль и скрылся.

Следователи обнаружили под ногтями Исаенковой ДНК экс-главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова , однако не исключают, что у него мог быть сообщник.

Тело 39-летней Евгении Исаенковой было найдено 4 мая в ее автомобиле, припаркованном в лесополосе. По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков. В день задержания Кулаков досрочно покинул занимаемую должность. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье «убийство».