Силовики начали обыски по делу о хищениях у подрядчика РЖД

Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить обыски по делу о хищениях у группы компаний «1520», которая выполняет заказы РЖД . Силовики пришли по нескольким адресам, которые имеют связь с совладельцами организации. Об этом журналистам «Ведомостей» сообщил источник в органах правопорядка. Информацию подтвердил также информатор из ГК «1520». Ранее News.ru писал, что сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Дагестану прибыли в региональное Министерство образования . По предварительной договорённости силовики осуществили выемку документов.