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Силовики начали обыски по делу о хищениях у подрядчика РЖД 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Сотрудники правоохранительных органов начали проводить обыски по делу о хищениях у группы компаний «1520», которая выполняет заказы РЖД. Силовики пришли по нескольким адресам, которые имеют связь с совладельцами организации.
Об этом журналистам «Ведомостей» сообщил источник в органах правопорядка. Информацию подтвердил также информатор из ГК «1520».
Ранее News.ru писал, что сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Дагестану прибыли в региональное Министерство образования. По предварительной договорённости силовики осуществили выемку документов.
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Криминал , Происшествия , МВД , Минобрнауки , РЖД
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