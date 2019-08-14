Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Смоленской области задержан Ильдар Дадин 

Национальная Служба Новостей 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Полиция задержала в Смоленской области активиста Ильдара Дадина. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Причины задержания он не уточнил. По его словам, к нему подошёл человек в штатском и, предъявив удостоверение сотрудника правоохранительных органов, «применив физическую силу, похитил». В данный момент он находится в полицейской машине возле ИК-3. Во время задержания, по мнению активиста, было прямое нарушение закона «О полиции».
Напомним, Ильдара Дадина в декабре 2015 года приговорили к трём годам лишения свободы за неоднократное нарушение правил проведения митингов, каковое относится к административным правонарушениям. В феврале 2017 года вердикт Дадина был пересмотрен президиумом Верховного суда по требованию Конституционного суда и отменён. Тогда же активист вышел на свободу.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Пьяный пенсионер в Перми перерезал тросы промышленным альпинистам Экс-замглавы Минкульта Пирумов переведён под домашний арест Мужчина напал с ножом на алтарника в Казанском соборе столицы
Криминал , Происшествия , Ильдар Дадин , МВД , Смоленская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я был в отпуске»: Песков о поездке Путина без шлема170
Пенсионер перерезал тросы промальпинистам54
Пока вы спали: Путин сверит часы с Макроном73
Четырехдневка погубит россиян338
Драка россиянки с командой Дженнифер Лопес попала на видео23
Видео
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:48
Пока вы спали: Путин сверит часы с Макроном
Политика
03:40
«Россия не позволит»: Сделано заявление для США
Оружие В мире
00:40
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу
Армия
00:28
Летчики Су-27 отогнали американца от Шойгу
Армия Общество
00:56
Четырехдневка погубит россиян
Общество Статьи
02:31
Подпись Фриске в договоре с Русфондом оказалась подделкой
Шоу-бизнес
01:07
Соловьев ответил «блокаднице» Бузовой
Шоу-бизнес
02:04
Возле Алма-Аты эвакуируют людей
Катастрофы
02:38
Раскрыта судьба пропавшего в Сирии россиянина
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение