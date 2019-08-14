В Смоленской области задержан Ильдар Дадин

Причины задержания он не уточнил. По его словам, к нему подошёл человек в штатском и, предъявив удостоверение сотрудника правоохранительных органов , «применив физическую силу, похитил». В данный момент он находится в полицейской машине возле ИК-3. Во время задержания, по мнению активиста, было прямое нарушение закона «О полиции».

Напомним, Ильдара Дадина в декабре 2015 года приговорили к трём годам лишения свободы за неоднократное нарушение правил проведения митингов, каковое относится к административным правонарушениям. В феврале 2017 года вердикт Дадина был пересмотрен президиумом Верховного суда по требованию Конституционного суда и отменён. Тогда же активист вышел на свободу.