В Петербурге возбудили дело после стрельбы на свадьбе

Полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы во время проезда свадебного кортежа в Петербурге , сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", максимальная санкция — семь лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 11 августа в полицию Пушкинского района поступило сообщение, что у дома 40 по Колпинскому шоссе в поселке Славянка из автомобиля свадебного кортежа мужчина трижды выстрелил вверх из пистолета. Стрелявшего доставили в отдел полиции, у него изъяли травматический пистолет. Мужчина отпущен под подписку о невыезде.