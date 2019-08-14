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В Петербурге возбудили дело после стрельбы на свадьбе 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы во время проезда свадебного кортежа в Петербурге, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", максимальная санкция — семь лет лишения свободы", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 11 августа в полицию Пушкинского района поступило сообщение, что у дома 40 по Колпинскому шоссе в поселке Славянка из автомобиля свадебного кортежа мужчина трижды выстрелил вверх из пистолета. Стрелявшего доставили в отдел полиции, у него изъяли травматический пистолет. Мужчина отпущен под подписку о невыезде.
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Криминал , Происшествия , МВД , Санкт-Петербург
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