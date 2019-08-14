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В Болгарии отменили приговор обвиненному в убийстве ребенка россиянину 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Апелляционный суд Софии отменил приговор получившему пожизненное заключение за убийство пятилетнего ребенка из России Герману Костину, сообщил начальник консульского отдела российского посольства в Болгарии Владимир Чертков.
«Софийский апелляционный суд отменил приговор в отношении гражданина России Германа Костина, которому инкриминировалось убийство пятилетнего ребенка из России, и вернул дело в Софийский городской суд на новое рассмотрение», — передает ТАСС слова дипломата.
Местные СМИ опубликовали мотивы решения САС, в которых отмечается, что во время процесса «были нарушены основные права Костина», при этом «суд демонстрировал предубежденность к подсудимому».
Приговор Костину был вынесен в июле 2018 года, суд признал его виновным по всем пунктам обвинения, но сам подсудимый своей вины так и не признал.
Тело малыша с признаками насильственной смерти было обнаружено в чемодане в озере недалеко от Софии 20 марта 2015 года.
В Следственном комитете России возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела пятилетнего мальчика с признаками насильственной смерти, а также по факту убийства его матери.
Полиция выяснила, что погибший ребенок являлся россиянином, а само убийство было совершено в период с 8 по 10 февраля. В процессе расследования удалось установить подозреваемого в совершении этого преступления.
Напомним, подозреваемый Костин был задержан 8 мая 2015 года. Мотивы убийства ребенка до сих пор неизвестны.
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Криминал , Происшествия , Владимир Чертков , СКР , ИТАР-ТАСС , Болгария
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