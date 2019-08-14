В Красноярском крае три рецидивиста украли почти 28 тысяч метров кабеля

Оперативники задержали трех ранее судимых мужчин, обвиняемых в хищении почти 28 тысяч метров кабеля с электрических сетей в Канском районе Красноярского края , сообщает краевой главк МВД

По его данным, с июля 2018 по февраль 2019 года в полицию от представителей межрегиональной сетевой компании поступило четыре заявления о том, что неизвестные срезали и похитили алюминиевые провода. Общий ущерб составил около 690 тысяч рублей. В ходе расследования появились подозреваемые — трое ранее судимых мужчин 1958, 1984 и 1988 годов рождения.

"Задержана группа мужчин, обвиняемых в хищении около 28 тысяч метров кабеля с опор электропередачи… В ходе обыска их места жительства оперативники обнаружили и изъяли фрагменты похищенного кабеля. Как пояснили задержанные, краденое имущество они частями сбывали на пункт приема цветного лома, а вырученные деньги тратили на личные нужды", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по каждому установленному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В настоящее время подозреваемым предъявлено обвинение в совершении серии краж, они арестованы.