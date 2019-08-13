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Сбежал главарь пытавшей россиян банды 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: primecrime.ru
Главарь банды, пытавшей и грабившей людей, сбежал из-под административного ареста в Краснодаре. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает kp.ru.
По данным издания, банда Отари Бойцова и Армена Варданяна орудовала в Краснодарском крае в 2008-2009 годах. Бандиты угрожали жертвам оружием, пытали и издевались над ними, а затем грабили. В общей сложности они вынесли из домов жителей региона более шести миллионов рублей.
Суд над шестью членами банды состоялся в 2011 году, Бойцова и Варданяна приговорили к 19 и 15 годам колонии строгого режима, остальных — к срокам от 11 до 18 лет. Бойцов, также известный как Отари Краснодарский, отсидел в колонии в Мурманской области семь лет, но в 2018 году из-за болезни его доставили обратно в Краснодар и поместили под административный надзор.
В августе в дом к главарю банды приехали сотрудники полиции, но не застали его на месте. Бойцова объявили в федеральный розыск, в отношении него возбудили уголовное дело об уклонении от административного надзора или неоднократном несоблюдении установленных судом ограничений.
9 августа сообщалось о побеге опасного преступника из изолятора временного содержания в Ростове-на-Дону. Беглец подозревается в убийстве, при котором он отрубил жертве голову.
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Криминал , Происшествия , Армен Варданян , ФСИН , Комсомольская правда , Краснодар , Краснодарский Край
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