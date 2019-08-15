Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене

Лефортовский суд избрал меру пресечения для подозреваемого в государственной измене в виде заключения под стражу, об этом сообщили в суде.

«Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лыхмус С. В., подозреваемого в совершении преступления по 275 статье УК РФ («Госизмена»)», — пояснили в суде, передает ТАСС.

Там добавили, что постановление принято 13 августа.