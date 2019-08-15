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Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Лефортовский суд избрал меру пресечения для подозреваемого в государственной измене в виде заключения под стражу, об этом сообщили в суде.
«Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лыхмус С. В., подозреваемого в совершении преступления по 275 статье УК РФ («Госизмена»)», — пояснили в суде, передает ТАСС.
Там добавили, что постановление принято 13 августа.
В конце июля Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября Юрия Ещенко по подозрению в госизмене, дело закрыто грифом «секретно».
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Криминал , Происшествия , Юрий Ещенко , ИТАР-ТАСС , Москва
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