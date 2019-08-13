Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Австралии неизвестный с ножом напал на женщину 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Неизвестный мужчина был задержан в центре Сиднея после того, как он напал с ножом на женщину.
Как сообщает телерадиокомпания ABC, женщина с ножевым ранением была доставлена в больницу, её состояние стабильное.
Канал 7 News уточняет, что мужчина выкрикивал «Аллах Акбар!» и «Стреляйте в меня!»
Отмечается, что злоумышленник был задержан прохожими, которые смогли обезвредить его до приезда полиции.
Также сообщается, что в районе из-за инцидента перекрыты дороги.
9 ноября 2018 года мужчина с ножом ранил несколько человек в австралийском Мельбурне.
RT на русском: последние новости
Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании в Уфе пришла в суд Участнику незаконных акций Котову предъявлено обвинение по статье 212.1 УК В результате нападения в Сиднее погибла женщина
Криминал , В мире , Происшествия , Австралия , Сидней
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Крым попросил у Путина денег164
Вновь демонизируют: Польша ополчилась на РФ142
17 ножевых: мужчина расправился с беременной25
Пласидо Доминго обвинили в домогательствах1
В России ответили США по Крыму446
Видео
00:34
Появилось видео с места взрыва в доме в Москве
Происшествия
01:50
В России ответили США по Крыму
Политика
00:57
«Давайте снимайте!»: Одежду украинца искромсали из-за флага РФ
В мире Другое
04:05
Из Пенсионного фонда похитили 11 млрд рублей
Происшествия Криминал
00:58
Атамбаеву предъявили обвинение
В мире СНГ
00:32
Новую «Миссис Россия» раскритиковали за внешность
Общество
00:41
В Крыму рассказали о ничтожности положения Украины
Политика
11:18
Раздражение и недоверие: что доводит россиян до протеста
Общество
01:00
Журналист взял назад свои слова о Кадырове
Общество Политика
03:03
Задолжавшая 2 млдр рублей дворник осталась без работы
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть