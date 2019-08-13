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Россиянин снял коттедж и прописал в нем тысячу мигрантов 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: главное управление МВД России по Новосибирской области
В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, зарегистрировавшего в пригородном коттедже более тысячи иностранных граждан. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.
Как выяснили полицейские, дом мужчине не принадлежит — он изначально арендовал его с целью предоставления койко-мест мигрантам. В ходе проверки выяснилось, что в особняке общей площадью 150 квадратных метров всего 16 комнат и 92 спальных места, в то время как прописанных в десять с лишним раз больше.
«В день фигурант мог поставить на учет больше 100 иностранцев, которые фактически там не проживали. У полицейских имеются сведения, что за каждого поставленного на учет гражданина из ближнего зарубежья фигурант получал денежное вознаграждение», — отмечается в сообщении.
За фиктивную постановку иностранцев на миграционный учет новосибирцу грозит трехлетний тюремный срок или крупный штраф.
Осенью 2018-го в Екатеринбурге был оштрафован местный житель, прописавший на своих квадратных метрах более девяти тысяч мигрантов. Всех зарегистрированных он публично называл своими друзьями. По оценкам СМИ, на фиктивной прописке мужчина заработал десятки миллионов рублей, в то время как сумма штрафа составила 400 тысяч рублей.
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Криминал , Происшествия , Мигранты , Новосибирск
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