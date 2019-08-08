В центре американского Питтсбурга (Пенсильвания) была убита одна женщина и легко ранена другая. Предположительно, одна из них была в хиджабе.
Как сообщило агентство Хinhua со ссылкой на множество источников, нападение произошло среди бела дня. Мужчина напал с ножом на двух женщин, стоявших на автобусной остановке. Одна женщина поучила легкие ранения, вторая умерла в больнице.
Нападавший задержан полицией.
По данным CBS Рittsburgh, нападение произошло прямо перед полицейским участком на Смитфилд-стрит.
Офицер полиции патрулировал улицу и заметил женщин на остановке. Он вернулся, чтобы поговорить с ними. В этот момент нападавший выскочил из-за его спины и ударил жертву ножом. Затем обернулся и поранил другую женщину.
Полицейский обезоружил мужчину и сдал его в участок. Затем он оказал помощь пострадавшим.
Власти считают, что пока нельзя говорить о религиозных или расовых мотивах преступления. Одна из женщин точно не носила мусульманскую одежду, вторая была в хиджабе только предположительно.
Ведется расследование.