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СК раскрыл подробности нападения на росгвардейцев в Тюмени 

360tv.ru + ещё 40 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Стрелявший в сотрудников Росгвардии в Тюмени мужчина был вооружен двумя пистолетами — травматическим и сигнальным — и двумя ножами. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного ведомства, преступник открыл стрельбу по росгвардейцам из травматического пистолета после просьбы предъявить документы.
Он ехал на велосипеде. После попытки его остановить, он бросил двухколесный транспорт, попытался скрыться в лесополосе и начал отстреливаться.
Ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал «360», что после того, как преступник выстрелил в одного из патрульных, сотрудник ведомства открыл ответный огонь и ранил нападавшего в ногу.
Инцидент произошел 10 августа на улице Интернациональной в Тюмени. Мужчина перед тем, как начать стрелять, бросил в росгвардейцев рюкзак, в котором находились детали для какого-то устройства.
Жизнь силовика, получившего ранение в ходе задержания злоумышленника, вне опасности. Также установлено, что применение табельного оружия было правомерным. Раненый в ногу стрелок госпитализирован, пишет Ura.ru.
Против напавшего на патрульных Росгвардии возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Валерий Грибакин , Росгвардия , РИА Ura.ru , Тюмень
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