СК раскрыл подробности нападения на росгвардейцев в Тюмени

Стрелявший в сотрудников Росгвардии Тюмени мужчина был вооружен двумя пистолетами — травматическим и сигнальным — и двумя ножами. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного ведомства, преступник открыл стрельбу по росгвардейцам из травматического пистолета после просьбы предъявить документы.

Он ехал на велосипеде. После попытки его остановить, он бросил двухколесный транспорт, попытался скрыться в лесополосе и начал отстреливаться.

Ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал «360», что после того, как преступник выстрелил в одного из патрульных, сотрудник ведомства открыл ответный огонь и ранил нападавшего в ногу.

Инцидент произошел 10 августа на улице Интернациональной в Тюмени. Мужчина перед тем, как начать стрелять, бросил в росгвардейцев рюкзак, в котором находились детали для какого-то устройства.

Жизнь силовика, получившего ранение в ходе задержания злоумышленника, вне опасности. Также установлено, что применение табельного оружия было правомерным. Раненый в ногу стрелок госпитализирован, пишет Ura.ru.

Против напавшего на патрульных Росгвардии возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».