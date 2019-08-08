Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд в Москве освободил гадалку-советчицу полковника Захарченко 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Московский городской суд в четверг выпустил на свободу гадалку Нону Михай, которая содержалась в изоляторе и под домашним арестом по делу о хищениях в Нота-банке. Ее услугами пользовался скандально известный полковник МВД Дмитрий Захарченко.
«Назначенное Михай наказание считать отбытым, из-под стражи ее отпустить», — передает РИА «Новости» решение судьи.
Уточняется, что срок ее пребывания в СИЗО и под домашним арестом был пересчитан, в результате суд решил освободить Михай.
Михай фигурировала в одном из эпизодов аферы: «оказала влияние» на сестру экс-финансового директора «Ноты» Галины Марчуковой — Ларису — и склонила руководство банка к хищению путем выдачи фиктивного кредита бизнесмену Ивану Тарлыкову. Женщина полностью признала себя виновной в том, что участвовала в растрате в банке.
В июле Мосгорсуд смягчил приговор Ларисе Марчуковой, которая дала свидетельские показания на Захарченко, и отпустил ее из-под стражи.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Бывший следователь подал в суд на Сталина Бразильский наркоторговец Коротышка найден мертвым в тюрьме В Москве произошла массовая драка со стрельбой и поножовщиной
Комментарии
Криминал , Происшествия , Лариса Марчукова , Галина Марчукова , Дмитрий Захарченко , Мосгорсуд , МВД , ФСИН , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Косово предложили отдать России27
Взрыв реактивного двигателя: что произошло под Архангельском228
Начался новый штурм резиденции Атамбаева51
Появились сообщения об угрозе нового взрыва под Ачинском34
СМИ «похоронили» Гафта7
Видео
00:59
Взрыв реактивного двигателя: что произошло под Архангельском
Происшествия
00:28
Самолёт сбил фонари при взлёте в Домодедово
Происшествия
03:02
Врач в колонии: россиянка заявила о выжившем Круге
Общество
00:50
150 страниц доказательств: Алибасов подал иск против «Крота»
Шоу-бизнес
05:38
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
В мире СНГ
03:35
В музее «Гараж» пропал кот-символ
Новости Москвы
00:55
Появились сообщения об угрозе нового взрыва под Ачинском
Происшествия
00:18
Взрыв прогремел в военной части под Архангельском
Происшествия
02:00
«Либеральная *****»: Лебедев объяснил «отъезд из России»
Общество
00:49
«Гражданская война?»: Атамбаев нарушил конституцию
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение