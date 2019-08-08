Суд в Москве освободил гадалку-советчицу полковника Захарченко

Дмитрий Захарченко. Московский городской суд в четверг выпустил на свободу гадалку Нону Михай, которая содержалась в изоляторе и под домашним арестом по делу о хищениях в Нота-банке. Ее услугами пользовался скандально известный полковник МВД

«Назначенное Михай наказание считать отбытым, из-под стражи ее отпустить», — передает РИА «Новости» решение судьи.

Уточняется, что срок ее пребывания в СИЗО и под домашним арестом был пересчитан, в результате суд решил освободить Михай.

Михай фигурировала в одном из эпизодов аферы: «оказала влияние» на сестру экс-финансового директора «Ноты» Галины Марчуковой Ларису — и склонила руководство банка к хищению путем выдачи фиктивного кредита бизнесмену Ивану Тарлыкову. Женщина полностью признала себя виновной в том, что участвовала в растрате в банке.

В июле Мосгорсуд смягчил приговор Ларисе Марчуковой, которая дала свидетельские показания на Захарченко, и отпустил ее из-под стражи.