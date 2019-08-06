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В Уфе перенесли суд по делу об изнасиловании дознавателя 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Суд по громкому уголовному делу об изнасиловании сотрудницы полиции коллегами в Уфе перенесли на 13 августа по просьбе потерпевшей стороны, заявил журналистам адвокат одного из обвиняемых Аслям Халиков.
Процесс по делу о групповом изнасиловании тремя экс-полицейскими девушки-дознавателя начался 29 июля в Кировском районном суде Уфы. Суд в тот день предъявил окончательное обвинение, после чего перенес заседание на 6 августа из-за неявки потерпевшей. Однако она не пришла и 6 августа.
"Суд перенесён на 13 августа по просьбе стороны потерпевшей", — сказал Халиков, отметив, что суд не может рассматривать дело по существу без потерпевшей и ее зашиты.
Другой адвокат обвиняемых Наиль Багаутдинов назвал журналистам другую причину заминки.
"Поступило ходатайство в суд со стороны защиты потерпевшей о просьбе переноса разбирательств по причине заболевания адвоката", — сказал он.
Инцидент, ставший поводом для уголовного дела, произошел в конце октября прошлого года. 23-летняя дознавательница полиции заявила, что три начальника надругались над ней прямо в отделе полиции. Офицеров вскоре задержали и поместили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест. Их уволили из органов по отрицательным мотивам, не дожидаясь приговора, но такая же кара постигла и саму девушку. Выяснилось, что в момент преступления она выпивала с коллегами на рабочем месте.
Обвиняемые Павел Яромчук, Эдуард Матвеев и Салават Галиев виновными себя не считают. Следствие заявляло, что найдены следы изнасилования, проведя обыски и сложные экспертные исследования.
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Криминал , Происшествия , Аслям Халиков , Эдуард Матвеев , Павел Яромчук , ФСИН , Уфа
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