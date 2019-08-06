«Слышала голоса»: на Кубани мать заподозрили в убийстве семьи

Краснодарском крае в частном доме обнаружены трупы 32-летнего местного жителя, его 33-летней супруги и их пятилетнего сына. Криминалисты зафиксировали на телах мужчины и ребенка колото-резаные раны — мать нашли мертвой в дверном проеме с признаками асфиксии. Рядом с погибшей лежала предсмертная записка, в которой, считает следствие, она указала желаемое место захоронения ее семьи.

5 августа силовики обнаружили в частном доме в станице Новопокровская Краснодарского края тела мужчины, его супруги и их сына. По данным регионального Следственного комитета, у каждого из погибших зафиксировали признаки насильственной смерти.

О трагедии стало известно утром того же дня, когда коллега 32-летнего сельчанина приехал к его дому, чтобы узнать, по какой причине он не пришел на работу. Входная дверь была закрыта — мужчине показалось это подозрительным, в связи с чем он вызвал полицию. По приезде правоохранители взломали дверь. В одной из комнат на полу лежали тела хозяина дома и пятилетнего ребенка с колото-резаными ранами в области грудной клетки.

В дверном проеме силовики нашли труп женщины с признаками асфиксии — около ее тела находилась предсмертная записка. По версии следствия, письмо было написано самой погибшей. Там она указала место, в котором должна быть похоронена семья.

Следком возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».

«В ходе расследования будут тщательным образом изучены условия жизни и воспитания ребенка в данной семье, в том числе имелись ли основания полагать, что в семье могут нарушаться законные интересы малолетнего», — сообщили в ведомстве.

По словам главы поселения Александра Свитенко, погибшая семья была благополучной и на учете в соцслужбах не стояла. Оба родителя работали, а ребенок ходил в детский сад. При этом родственники 33-летней сельчанки рассказали, что за несколько дней до трагедии она странно себя вела.

«Родственники женщины рассказали, что она начала слышать какие-то голоса. Придется поднять медицинские карты женщины и выяснить, состояла ли она на учете у психиатра», — сообщил источник в правоохранительных органах сайту kp.ru.

Похожая история произошла в городе Елец Липецкой области. Там 14 июля 31-летний мужчина зарезал свою сожительницу и ее семилетнего сына, а потом совершил самоубийство. По данным регионального СК, единственным свидетелем преступления стала четырехлетняя дочь погибшей.

По словам соседей, в день убийства они слышали женский крик, однако он продолжался недолго, в связи с чем жители дома не стали звонить в полицию. О трагедии стало известно только 15 июля, когда в гости к женщине приехали ее родители. Они на протяжении часа пытались открыть дверь, но в итоге были вынуждены вызвать спасателей. По прибытии сотрудники МЧС увидели кровь на окнах квартиры и обратились в правоохранительные органы.

Силовики нашли в квартире три тела с признаками насильственной смерти. «Свидетельницей убийства стала 4-летняя дочь погибшей. Девочка была обнаружена в квартире, на ее теле имеются порезы»,

Правоохранители подозревали, что ножевые ранения нанес ребенку покончивший с собой мужчина. Позже на допросе девочка рассказала, что спряталась, когда между взрослыми вспыхнула ссора, поэтому никто не применял к ней насилие. Эта информация не соответствовала показаниям врачей, писал местный портал «Gorod48».

Не менее ужасающее убийство семьи произошло в Волгограде 4 июля. Там 69-летний местный житель задушил своего 44-летнего сына, страдающего ДЦП, после чего покончил с собой. По данным регионального СК, мужчина оставил предсмертную записку, в которой назвал причину убийства.

В тот день в правоохранительные органы обратилась соседка погибших — она долгое время пыталась попасть в квартиру мужчин, но ей так никто и не открыл. По словам пенсионерки, она оказывала помощь 44-летнему волгоградцу в уходе за сыном-инвалидом. Еще 3 июля она предложила ему прибраться или приготовить еду, но сосед отказался, сославшись на головную боль, сообщало местное агентство «Высота 102».

Так как дверь была заперта, сотрудникам полиции пришлось проникать в квартиру через балкон соседки. В одной из комнат они нашли тело сына, а на кухне — отца, около которого лежала предсмертная записка.

В ней мужчина признался, что давно мечтал о смерти, но сын якобы без него не проживет, поэтому необходимо было расправиться и с ним. «В своей предсмертной записке мужчина указал, что его все время кусает африканская блоха», — добавили в Следкоме.

Знакомые погибших подтвердили, что после инсульта, который случился у 69-летнего волгоградца несколько месяцев назад, он регулярно жаловался на укусы каких-то насекомых.

«Но соседи этому значения не придавали, поскольку на дворе лето, комары, летают и другие насекомые, мало ли», — пояснили в СК «Блокноту Волгограда».

Хотя в записке мужчина отметил, что сын не выживет без него, соседи заявили, что волгоградец был безразличен к родственнику-инвалиду. По их словам, ухаживали за 44-летним погибшим знакомые семьи, а отец даже не пытался с ним общаться.

В ходе следствия выяснилось, что незадолго до трагедии предполагаемый злоумышленник потерял супругу — та скончалась от рака. В связи с утратой он начал злоупотреблять алкоголем. Друзья уговорили его пройти лечение в наркологическом диспансере — туда его должны были госпитализировать за несколько дней до убийства сына, писала «Высота 102».