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Наркобарон Коротышка найден мертвым после неудачного побега 

Вести.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
Бразильский наркобарон, известный под кличкой Коротышка, найден мертвым в тюрьме спустя три дня после попытки побега.
Как сообщила администрация колонии, он совершил самоубийство в одиночной камере. Однако местная пресса высказала предположение, что ему могли отомстить тюремщики, которых Коротышка чуть не провел.
В субботу преступник пытался покинуть тюрьму под видом своей 19-летней дочери, которая пришла к нему на свидание. Для этого он надел парик, силиконовую маску, очки и розовую майку. Но не вышло. За наркоторговлю Коротышка был осужден на 73 года и 10 месяцев, сообщает телеканал "Россия 24".
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