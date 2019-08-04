Техасскому стрелку грозит казнь

Смертельный приговор грозит стрелку в Техасе, убившему в супермаркете 20 человек. Об этом размышляет прокуратура США . С такой инициативой выступил прокурор по округу Эль-Пасо Джейми Эспарца, сообщил сообщил ABC.

«Государственное обвинение — убийство, в отношении него (в качестве наказания — прим.) может быть избрана смертная казнь», — отметил прокурор.

Массовая стрельба произошла в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо, штат Техас. Ее устроил 21-летний местный житель Патрик Крусиес 3 августа, около 10:00 по местному времени (18:00 по Москве). Предположительно, он атаковал покупателей на почве межнациональной ненависти.

Незадолго до начала трагических событий подозреваемый выложил в Twitter манифест с демаршем против мигрантов. Он поддерживал идеи террориста Брентона Тарранта, в марте устроившего бойню в Крайстчерче в Новой Зеландии. Подозреваемый выступает против «смешивания рас».

Эль-Пасо в Техасе и Сьюдад-Хуарес в Мексике — одна агломерация. Торговый центр Cielo Vista, на территории которого расположен супермаркет Walmart, посещают и американцы, и мексиканцы.

По последним данным, в результате стрельбы погибли 20 человек, 26 покупателей получили ранения.