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Техасскому стрелку грозит казнь 

360tv.ru + ещё 6 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Смертельный приговор грозит стрелку в Техасе, убившему в супермаркете 20 человек. Об этом размышляет прокуратура США. С такой инициативой выступил прокурор по округу Эль-Пасо Джейми Эспарца, сообщил сообщил ABC.
«Государственное обвинение — убийство, в отношении него (в качестве наказания — прим.) может быть избрана смертная казнь», — отметил прокурор.
Массовая стрельба произошла в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо, штат Техас. Ее устроил 21-летний местный житель Патрик Крусиес 3 августа, около 10:00 по местному времени (18:00 по Москве). Предположительно, он атаковал покупателей на почве межнациональной ненависти.
Незадолго до начала трагических событий подозреваемый выложил в Twitter манифест с демаршем против мигрантов. Он поддерживал идеи террориста Брентона Тарранта, в марте устроившего бойню в Крайстчерче в Новой Зеландии. Подозреваемый выступает против «смешивания рас».
Эль-Пасо в Техасе и Сьюдад-Хуарес в Мексике — одна агломерация. Торговый центр Cielo Vista, на территории которого расположен супермаркет Walmart, посещают и американцы, и мексиканцы.
По последним данным, в результате стрельбы погибли 20 человек, 26 покупателей получили ранения.
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Комментарии
Криминал , В мире , Происшествия , США , Wal-Mart Stores , телеканал АВС
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