Задержан призвавший убивать детей полицейских блогер 

Следственный комитет Российской Федерации задержал 30-летнего жителя Подмосковья Владислава Синицу, который в Твиттере разместил пост с угрозами в адрес детей работников правоохранительных органов. Он призывал к насилию.
У задержанного в сети был псевдоним «Макс Стеклов».
Владиславу Синице уже предьявлено обвинение.
«Возбуждено уголовное дело в отношении автора поста по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, с угрозой применения насилия)» — информирует официальный сайт СК РФ.
«Ни у кого не должно вызывать сомнений, что за подобные публичные комментарии и призывы непременно наступит уголовная ответственность», — сообщила Официальный представитель СК России Светлана Петренко.