Задержан призвавший убивать детей полицейских блогер

У задержанного в сети был псевдоним «Макс Стеклов».

Владиславу Синице уже предьявлено обвинение.

«Возбуждено уголовное дело в отношении автора поста по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, с угрозой применения насилия)» — информирует официальный сайт СК РФ.