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СК возбудил дело об отмывании денег в фонде Навального 

Рамблер + ещё 1 17 минут назад
В России возбудили уголовное дело об отмывании оппозиционерами 1 млрд рублей. В преступной легализации доходов силовики заподозрили Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщает официальный сайт Следственного комитета РФ.
«По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем», — сообщается на сайте.
По версии следователей, через банкоматы в Москве деньги внесли на расчетные счета нескольких банков. Затем был организован перевод зачисленных денежных средств на расчетные счета ФБК.
Возбуждено уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ).
Конкретные подозреваемые и источники «преступных денежных средств» пока не установлены.
Ранее ФБК опубликовал несколько расследований, касающихся недвижимости и доходов высокопоставленных российских чиновников.
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Криминал , Происшествия , Алексей Навальный , Фонд борьбы с коррупцией
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