СК возбудил дело об отмывании денег в фонде Навального

«По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путем», — сообщается на сайте.

По версии следователей, через банкоматы в Москве деньги внесли на расчетные счета нескольких банков. Затем был организован перевод зачисленных денежных средств на расчетные счета ФБК.

Возбуждено уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ).

Конкретные подозреваемые и источники «преступных денежных средств» пока не установлены.

Ранее ФБК опубликовал несколько расследований, касающихся недвижимости и доходов высокопоставленных российских чиновников.