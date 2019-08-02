Москвич получил срок за попытку сжечь живьем консьержку 

Москвича осудили на 6,5 года колонии строгого режима за попытку сжечь живьем женщину, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
38-летнего мужчину осудили по статьям "Покушение на убийство" и "Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога". Преступление он совершил в ноябре 2018 года ночью в холле подъезда жилой многоэтажки.
К женщине злоумышленник испытывал личную неприязнь. Убедившись, что она находится в помещении консьержа, он заблокировал единственную дверь креслом. Кулик поджег его зажигалкой, а сам вышел на улицу.
Огонь распространился, консьержка смогла выбить заблокированную дверь и покинуть помещение. Она получила ожог правой кисти и предплечья.
Мужчина умышленно совершал действия для наступления смерти женщины в результате воздействия высокой температуры и отравления угарным газом. Кроме того, он повредил общедомовое имущество. Ущерб управляющей организации превысил 400 тысяч рублей.