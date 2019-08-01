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Появилась новая информация по поводу убийства ЛГБТ-активистки в Петербурге 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Facebook
Раскрыты новые подробности убийства ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой в Санкт-Петербурге. Об этом передает РЕН ТВ.
Согласно имеющейся информации, появился новый подозреваемый в убийстве активистки. Им стал Алексей Волнянко.
Известно, что подозреваемый познакомился с активисткой незадолго до случившегося. Перед инцидентом они провели встречу, на которой изрядно выпивали.
Как отмечается, между Волнянко и Григорьевой поднимался вопрос об интимной близости.
По сообщению адвоката задержанного, на встрече у них случилась ссора, причины которой пока не раскрыты.
Ранее стало известно, что ЛГБТ-активистку убили из-за конфликта на бытовой почве. Преступник около 8-ми раз ударил ее ножом в область лица и спины. Первым подозреваемым в этом деле стал Даврон Мухамедов, являющийся гражданином Киргизии.
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Криминал , Происшествия , Елена Григорьева , РЕН ТВ , Санкт-Петербург
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