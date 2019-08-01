Появилась новая информация по поводу убийства ЛГБТ-активистки в Петербурге

Согласно имеющейся информации, появился новый подозреваемый в убийстве активистки. Им стал Алексей Волнянко.

Известно, что подозреваемый познакомился с активисткой незадолго до случившегося. Перед инцидентом они провели встречу, на которой изрядно выпивали.

Как отмечается, между Волнянко и Григорьевой поднимался вопрос об интимной близости.

По сообщению адвоката задержанного, на встрече у них случилась ссора, причины которой пока не раскрыты.

Ранее стало известно, что ЛГБТ-активистку убили из-за конфликта на бытовой почве. Преступник около 8-ми раз ударил ее ножом в область лица и спины. Первым подозреваемым в этом деле стал Даврон Мухамедов, являющийся гражданином Киргизии.