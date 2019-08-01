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Фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве Жукову предъявлено обвинение 

ТАСС + ещё 22 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Следствие предъявило обвинение одному из фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы Кириллу Жукову, суд в пятницу рассмотрит ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Светлана Байтурина.
"Кириллу Жукову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках) УК РФ. В пятницу Пресненский суд Москвы рассмотрит вопрос об аресте моего подзащитного", — сказала защитник.
В четверг СК РФ заявил, что более 10 человек причастны к массовым беспорядкам на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля, пятеро участников уже задержаны.
По данным следствия, накануне проведения митинга в интернете организаторы, а также другие люди размещали призывы к участию в нем, допуская, что могут быть спровоцированы массовые беспорядки. В результате участники акции грубо нарушали общественный порядок, применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление и перекрыли движение.
Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1тыс. человек за участие в несанкционированной акции. Всего, по данным полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тыс. человек. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля.
ТАСС: последние новости
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене В Ростовской области задержана группировка лжеврачей Источник: срок следствия по делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ продлили до ноября
Комментарии1
Криминал , Происшествия , Кирилл Жуков , Росгвардия , Мосгордума , СКР , МВД , Москва
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