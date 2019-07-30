Названы основные мотивы убийств в России

Алкоголь и ревность оказались основными мотивами преступлений в России . Об этом сообщили News.ru со ссылкой на экспертов.

Криминалист Михаил Игнатов отметил, что количество убийств остается на прежнем уровне. По его словам, ревность — самое низменное чувство. Однако самые тяжкие преступления совершают именно на почве ревности.

Семейный психолог Анна Хныкина объяснила, что приступы ревности относятся к психопатической реакции. в этом состоянии человек перестает себя контролировать, у него появляется желание отомстить, устранить причину боли.

Второй распространенной причиной для убийств стало алкогольное опьянение. Эксперты отметили, что в России отсутствует культура употребления алкоголя. Опять же такого рода преступления являются уже неотъемлемой частью России.

Игнатов отметил, что сейчас люди убивают, потому что не боятся наказания. В советское время люди опасались, что за убийство их расстреляют. Эксперта возмущает, что сегодня за это преступление преступники получают в среднем от семи до девяти лет. Он уверен, что количество преступлений сократилось, если бы люди знали, что за них могут лишиться свободы до конца дней.