Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы основные мотивы убийств в России 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Pixabay.com
Алкоголь и ревность оказались основными мотивами преступлений в России. Об этом сообщили News.ru со ссылкой на экспертов.
Криминалист Михаил Игнатов отметил, что количество убийств остается на прежнем уровне. По его словам, ревность — самое низменное чувство. Однако самые тяжкие преступления совершают именно на почве ревности.
Семейный психолог Анна Хныкина объяснила, что приступы ревности относятся к психопатической реакции. в этом состоянии человек перестает себя контролировать, у него появляется желание отомстить, устранить причину боли.
Второй распространенной причиной для убийств стало алкогольное опьянение. Эксперты отметили, что в России отсутствует культура употребления алкоголя. Опять же такого рода преступления являются уже неотъемлемой частью России.
Игнатов отметил, что сейчас люди убивают, потому что не боятся наказания. В советское время люди опасались, что за убийство их расстреляют. Эксперта возмущает, что сегодня за это преступление преступники получают в среднем от семи до девяти лет. Он уверен, что количество преступлений сократилось, если бы люди знали, что за них могут лишиться свободы до конца дней.
360tv.ru: последние новости
Полиция Мюнхена назвала возможное местонахождение пропавших россиянок Трое стали жертвами стрельбы на фестивале еды в Калифорнии Участники «банды Емели» получили обвинительные приговоры
Комментарии1
Криминал , Происшествия , Михаил Игнатов , Анна Хныкина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия уличила ООН в фейках4
За домашнее насилие в России хотят наказывать уголовкой1
В США признали поражение в «битве за Арктику»19
«Был агрессивный»: Земфира — о преследовании фаната2
Страшный пожар в Самаре: горят 8 зданий3
Видео
01:19
В Сети высмеяли «способ» Киева по возвращению Крыма
Общество Украина
02:09
Задержан подозреваемый в убийстве девушки-блогера
Криминал Происшествия
04:33
В США признали поражение в «битве за Арктику»
Армия США
Россия уличила ООН в фейках
В мире Армия
01:13
«Был агрессивный»: Земфира — о преследовании фаната
Шоу-бизнес
02:30
Редчайшее существо со дна Тихого океана попало на видео
Наука Наука и техника
01:27
«Лгуны и непрофессионалы»: Кличко обратился к Зеленскому
Украина В мире
05:57
В РПЦ объяснили повышение пенсионного возраста в РФ
Общество
01:22
Лобода показала, как зажгла на концерте Rammstein
Шоу-бизнес
03:09
Джонсон призвал ЕС к компромиссу
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение