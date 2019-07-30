Задержан подозреваемый в убийстве девушки-блогера

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В Москве полицейские задержали подозреваемого в убийстве девушки-блогера 

РИА Новости 51 минуту назад
Полицейские задержали подозреваемого в убийстве девушки-блогера в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве установили местонахождение и задержали подозреваемого в убийстве девушки-блогера в квартире жилого дома на улице Пырьева. В настоящее время он доставляется для проведения следственных действий", — рассказала Волк.
Ранее старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что тело девушки с колото-резаными ранами обнаружили в чемодане в съемной квартире на западе Москвы, возбуждено уголовное дело об убийстве.
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Криминал , Видео , Происшествия , Юлия Иванова , Ирина Волк , СКР , МВД , РИА Новости , Москва
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