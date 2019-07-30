В Белоруссии убийцу пенсионерок расстреляют

Белоруссии приговорен к смертной казни убийца двух сестер-пенсионерок. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил незарегистрированный властями правозащитный центр «Весна».

«Как стало известно правозащитникам, 30 июля Витебский областной суд вынес очередной смертный приговор — Виктору Павлову, которого обвиняли в убийстве двух пенсионерок» — сообщили в центре.

Убийство было совершено 30 декабря 2018 года. Павлов избил пенсионерок до смерти в их доме, украл деньги и несколько бутылок вина.

Прокурор запросил для Павлова высшую меру наказания и обратил внимание суда, что ранее обвиняемый уже был осужден за убийство. Действия Павлова были квалифицированы обвинением как «особо опасный рецидив преступления».

Беларусь остается единственным государством Европы, где применяется смертная казнь. За последние 20 лет в стране казнили более 400 человек. В июне в Белоруссии был приведен в исполнение смертный приговор в отношении человека, признанного виновным в трех убийствах.