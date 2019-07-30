Ещё один офицер ФСБ раскаялся в разбое 

Речь идёт о майоре из управления «К» Александре Карелине, передаёт РИА Новости.
По словам его адвоката Максима Слюсаренко, подзащитный прилагает все усилия для возврата 136 млн рублей. Он попросил Московский окружной военный суд, где сегодня рассматривается жалоба обвиняемого на арест, приобщить к материалам дела сведения о выемке, согласно которым похищенные средства частично возвращены.
17 июля появились сообщения о том, что сотрудников ФСБ обвиняют в разбое и хищении не менее 136 млн рублей. Всего фигурантами проходят семь человек. По последним данным, пять из них признали вину в причастности к преступлению и заявили о готовности сотрудничать со следствием.