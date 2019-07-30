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Задержан начальник УГРО Приморья 

News.ru + ещё 20 1 час назад
Фото: 25.мвд.рф
Сотрудники ФСБ и следователи Шестого управления ГСУ СК РФ задержали начальника управления уголовного розыска УМВД Приморья Андрея Миляева.
По словам источника в силовых структурах края, в ближайшее время Миляев будет арестован. Официальных комментариев от ФСБ и МВД на данный момент не поступало, передаёт ТАСС.
Как писал News.ru ранее, журналистам стали известны новые подробности задержания офицеров элитных подразделений ФСБ «Альфа», «Вымпел» и управления «К». Среди арестованных оказался внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ Александр Карелин.
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