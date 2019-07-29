«Если не будет денег, ты труп!». Этого вора в законе короновал криминальный король России. Его бандиты вернули методы 90-х

Советник и доверенное лицо криминального короля России Шакро Молодого — вор в законе Олег Пирогов, больше известный как Циркач, ответит за свой статус. Следственный комитет России возбудил против него уголовное дело — по новой статье о высшем положении в преступной иерархии. Циркачу удалось вовремя сбежать из России и спрятаться в Таиланде , но участники его банды попались на вымогательстве и похищении людей. Потерпевшие решились дать показания на Циркача и его подручных. «Лента.ру» публикует эксклюзивные материалы дела.

В подмосковном Ногинске правоохранительные органы провели крупную операцию, задержав участников преступной группировки Пирогова. Он занимает видное положение в криминальном мире — приближенный советник вора №1 Захарии Калашова (Шакро Молодого). Где-нибудь на Сицилии или в Маленькой Италии на Манхеттене его бы называли «консильери».

Сейчас в СИЗО находятся шестеро участников ОПГ, все по обвинению в похищении людей и вымогательстве.

Группировка действовала методами 90-х: они давали в долг крупные суммы на кабальных условиях, за малейшую задержку выплат начисляли огромные штрафы и, когда долг становился непосильным, забирали в счет оплаты собственность должника.

— У следствия имеется переписка между членами банды, касающаяся похищения и вымогательства. Люди были запуганы и боялись обращаться в органы, — рассказывает «Ленте.ру» майор юстиции Руслан Юсупов , заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СКР по Московской области . — Мы вышли на одного из потерпевших оперативным путем, объяснили ему, что одни бандиты задержаны, другие в бегах, и он согласился рассказать об обстоятельствах преступления.

Из материалов уголовного дела — показания потерпевшего Н. :

Так как я проживаю в этом городе с самого детства, то я хорошо осведомлен об этой фигуре криминального мира. А именно мне известно, что Пирогов возглавляет и координирует преступные действия банды, которая занимается разбоями, вымогательствами, похищением предпринимателей на территории Ногинска и Электростали Московской области. А также они занимаются оказанием услуг по устранению конкурентов, используя запугивание, применение физической силы.

— Вся работа следствия сейчас направлена на документирование деятельности банды Циркача, на установление его роли как лица, которое занимает высшее положение в преступной иерархии. Чтобы это доказать, мы устанавливаем преступления, отрабатываем участников и их связи, — отметил следователь Юсупов.

Шико

Правая рука Циркача — неоднократно судимый 32-летний уроженец ближнего зарубежья по имени Шико Шамоев — еще в феврале попал в СИЗО, но вовсе не из-за «подвигов» своей бригады. Он в пьяном состоянии устроил стрельбу из автомата Калашникова на главной площади Ногинска, и его взяли за хулиганку. Шико умудрился руководить своей бригадой вымогателей прямо из изолятора.

«Шамоев Ш. Г., будучи лицом, имеющим отношение к преступной среде, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, являющийся одним из лидеров уголовно-преступной среды на территории городов Ногинска и Электросталь Московской области, а также обладая авторитетом в криминальной среде, используя свои личные организаторские способности, обладая решимостью и предприимчивостью в достижении преступных целей, решил создать устойчивую организованную группу для совершения вышеуказанных преступлений и руководить ею», — следует из материалов уголовного дела.

В боевую бригаду Шико вошли шестеро, в их числе Михаил Павлюченко (Масяня) — смотрящий за востоком Подмосковья. Часть из них скрылась от следствия, кое-кто в СИЗО, но свою вину в вымогательствах и похищениях отрицают. Некоторые из арестантов отказались от дачи показаний, воспользовавшись конституционным правом не свидетельствовать против себя.

Одной из жертв бандитов Шико стал ногинский коммерсант Артур Бабаян [все имена и фамилии изменены в интересах следствия].

Из материалов дела — показания потерпевшего А. Бабаяна:

В январе 2017 года ко мне в павильон зашли двое мужчин: один из них представился Иваном, второй — Виктором. Иван спросил, кто моя «крыша». Я сказал, что не понял его вопроса, на что Иван пояснил, что он вместе со «смотрящими» за Ногинском и все предприниматели должны платить им за возможность торговать. Я ответил ему: «Почему я должен платить кому-то, если я и так плачу налоги государству». На что Иван пояснил мне, что если я не буду платить ежемесячно 3 тысячи рублей или 10-20 блоков сигарет «Явы», они заберут весь мой товар, сожгут мои машины. Как я предполагаю, эту информацию они получили от Жоры, (…) с которым я был знаком как с покупателем. При мне Жора говорил владельцу другого магазина Абрамяну [фамилия изменена], что он — «блатной смотрящий» за Ногинском и предлагал платить ему, а не другим «смотрящим». Но Абрамян отказался от его предложения и сказал, что он уже давно платит Степану. Я этого человека видел практически каждое 9-е число месяца, когда он забирал из кассы от 9 до 25 тысяч рублей. Насколько мне известно, Степан сейчас работает в администрации города.

Я испугался угроз Ивана и Виктора, занял у охранника 3 тысячи рублей и отдал им. Я не стал вызывать полицию потому, что знал, что другие тоже платят ежемесячные взносы, чтобы их не трогали.

Иван сказал мне, что до 15-го числа каждого месяца ко мне будет приходить за деньгами либо он, либо Жора.

С января по июль 2017 я каждый месяц передавал Жоре суммы в размере 3-5 тысяч рублей. С июля 2017 года он увеличил сумму до 15 тысяч рублей, потому что якобы подорожали сигареты. Я стал возражать, но Иван, Жора и Виктор приходили ко мне, разбивали витрины, угрожали мне расправой, избивали меня, поэтому мне приходилось отдавать им по 15 тысяч рублей, чтобы спокойно работать. Когда у меня не было 15 тысяч рублей, Жора заставлял меня брать микрозаймы в кредитных организациях, чтобы отдать ему взнос.

Потерпевший рассказал следователям, что помимо ежемесячной дани бандиты забрали у него товаров на 800 тысяч рублей.

В феврале 2018 года Жора пришел ко мне за очередным взносом, однако я отказал ему, пояснив, что бизнес приносит убытки и у меня нет денег ни на зарплату себе, ни на развитие бизнеса. Бизнес приносил прибыль, но Жора периодически похищал у меня имущество и требовал деньги под разными предлогами. Он предложил одолжить мне 100 тысяч рублей под проценты на один месяц. Из-за проблем в бизнесе я взял у него деньги.

В декабре 2018 под давлением и угрозами расправы Жоры мне пришлось написать ему долговую расписку на 550 тысяч рублей, хотя фактически я получил только 50 тысяч рублей.

15 марта 2018 года я по собственной вине попал в серьезное ДТП. Позвонил Жора и сообщил, что его друг может одолжить мне от 300 до 500 тысяч рублей под проценты.

Я не мог обратиться в кредитные организации, так как моя кредитная история была уже испорчена, на мне числились около 10 микрозаймов, которые мне приходилось брать, чтобы рассчитаться с Жорой. У родственников я не мог просить деньги, так как у них их уже не было.

В последних числах марта 2018 года ко мне в палатку пришел Бондарь Алексей и предложил в долг 50 тысяч рублей с условием, что каждый десятый день я буду отдавать ему 10 тысяч рублей. Я думаю, что о моих финансовых трудностях Бондарь узнал от Жоры.

Примерно 20 апреля 2018 года Жора заехал за мной на автомашине и сказал, что мы сейчас поедем (…) к его другу, чтобы занять у него 1,2 миллиона рублей, из которых 200 тысяч он заберет. На тот момент мне не нужны были деньги и я отказался. Жора привез меня на Ногинское кладбище, достал из бардачка автомашины пистолет, направил на меня и угрожал убить. Я испугался и согласился на его условия.

В конце апреля 2018-го я встретился с Бондарем и рассказал ему, что мне не хватает 200 тысяч рублей на закупку товара. Он сказал, что у него нет такой суммы, но у него есть знакомый — Шико Шамоев, который займет мне необходимую сумму. Он сказал, что этот человек — очень серьезный — правая рука вора в законе Циркача и смотрящий за Ногинском и Электросталью. У меня не было иного выхода, и я согласился. В тот же день Шамоев передал мне деньги с условием: в течение 15 дней я должен вернуть ему 250 тысяч рублей. Он предупредил, что в случае просрочки либо невозврата меня убьют.

Шамоев потребовал, чтобы я регулярно брал у него деньги в долг, при этом пояснил, что 50 тысяч будут уходить в «общак» Циркача. Я сказал, что меня не устраивают такие условия. На что Шамоев сказал, что это деньги «общаковские», «блатные», и если я один раз взял деньги, то теперь постоянно должен платить им, в противном случае угрожал убить и забрать мое имущество.

Ранее от Бондаря я узнал, что у его жены есть дядя, который работает в полиции, и он может посадить меня.

Я не хотел брать деньги и стал уходить. В этот момент Шамоев напал сзади, стал избивать меня, Бондарь удерживал мои руки за спиной. Шамоев положил в мой левый карман деньги и предупредил: «Если не будет денег, то ты труп!»

Серия кабальных сделок и неудачная полоса в бизнесе вынудила Бабаяна заложить за бесценок свои автомобили.

В течение июня, июля, августа 2018 я отдал Жоре и его другу более восьми миллионов рублей, не считая двух миллионов рублей, которые отдал ранее. Часть из этих денег мне пришлось занимать у знакомых.

В июле 2018 года Бондарь сказал, что Шамоев продает свою автомашину марки BMW Х5 ниже рыночной стоимости для покупки нового BMW Х6 и предлагает мне купить ее за 650 тысяч рублей и перепродать дороже — за один миллион рублей.

Бондарь сказал мне, что если я не куплю машину у Шамоева, то все равно он заставит меня найти ему 500 тысяч рублей, потому что ему не хватает именно такой суммы для покупки нового автомобиля.

Потерпевший отдал за иномарку 500 тысяч рублей, но переоформить на себя не смог из-за установленного на нее в ГИБДД запрета на регистрационные действия. Через некоторое время подручные Шико сказали коммерсанту, чтобы он забыл про свои полмиллиона, отданные ранее, и теперь должен заплатить еще 650 тысяч рублей. Бабаяну пришлось продать BMW знакомому, чтобы выручить деньги, но их присвоил Бондарь и утаил от босса.

(…) Стали все вместе меня избивать, Роман схватил меня за шею сзади, своей правой рукой, поднял меня, после чего применил ко мне бросок, в результате чего я упал на асфальт вниз лицом, ударившись грудью. Все избивали меня ногами, нанося удары по телу и голове, у меня текла кровь… кинули перед Шамоевым, у которого в руках был автомат, он наставил его на меня. Груздев взял бейсбольную биту, стал наносить мне удары по телу, Шамоев бросил автомат на землю и тоже наносил мне удары ногами и руками по телу и голове. В общей сложности мне нанесли не менее 40 ударов. Я потерял сознание. Меня облили водой, я очнулся, они подняли меня. Затем Шамоев, направив на меня дуло автомата, заставил написать расписку о займе на сумму 880 тысяч рублей. Бондарь сказал, что я должен отдать им эти деньги до 15 августа 2018 года.

1 августа 2018 года Бабаяна дважды избили: сначала Жора с тремя подельниками, вынудившие потерпевшего дать им расписки на 7,9 миллиона рублей и на шесть миллионов рублей. Затем коммерсанта забрала бригада Шамоева, избила и заставила обзванивать знакомых и брать у них деньги в долг. Бабаяна продержали в плену 15 дней.

Шамоев, Бондарь, Груздев постоянно находились со мной, убежать не было возможности, и я не предпринимал попыток, так как боялся за свою жизнь и жизнь своих близких. Днем мы катались на машине и я занимал деньги… Ночью меня держали в металлической клетке, расположенной сзади гаража на территории дома Шамоева, пристегнутым наручниками к клетке, периодически меня избивали. Также мне известно, что через забор от участка Шамоева находится дом, где живет Циркач. В разговорах между Шамоевым и Бондарь я слышал, что часть денег надо передать в общак Циркачу. В момент, когда они поняли, что мне больше негде занимать деньги, они отпустили меня, но мне известно, что они предлагали моим кредиторам выбить из меня долги под 50 процентов в кратчайшие сроки.

«Из леса я не вернусь»

Из материалов дела — показания потерпевшего Иванова [фамилия изменена в интересах следствия]:

Примерно в августе-сентябре 2016 года через кого-то из своих знакомых я познакомился с Васильченко Леонидом. У нас сложились теплые, дружеские и доверительные отношения. Спустя какое-то время я понял, что он помогает с уходом от налогов и занимается обналичиванием денег. Васильченко попросил у меня денег в долг. Общая сумма составила 8 миллионов 244 тысячи рублей.

В оговоренные сроки он деньги не вернул и пугал меня, что если я буду их требовать, то он обратиться к Олегу Пирогову по прозвищу Циркач, который является вором в законе, чтобы я отстал.

20 февраля 2019 года около 21 часов я снова подъехал к дому Васильченко. Он стал возмущаться: «Зачем ты приехал? Ведь тебе же сказали, что если ты еще раз приедешь, тебя отвезут в лес и убьют?» Я испугался и уехал. Когда я проезжал ГИБДД Ногинска, меня подрезал Porsche Cayenne черного цвета. Из нее вышли двое мужчин. Один из них открыл мою водительскую дверь, схватил меня за шею и вытащил из машины. Я упал на землю, и они вдвоем стали наносить мне беспорядочные удары руками и ногами по телу, каждый нанес не менее 10 ударов. Потом они взяли меня под руки и поволокли на обочину, там они продолжили наносить мне удары руками и ногами.

Один из мужчин предложил другому погрузить меня в багажник и пояснил: «Сказали, чтобы мы отвезли его в лес и избили до смерти!» Они затолкали меня на пассажирское переднее сидение моего автомобиля. Я был очень сильно напуган, мне было больно, поэтому я не сопротивлялся и не пытался от них убежать. Один из них сел за руль моего автомобиля рядом со мной, а другой — за руль Porsche Cayenne и мы поехали за ним. Мужчина спросил меня: «Ты что не знаешь, что Васильченко работает с Циркачом и обналичивает ему деньги через свои фирмы?» Я промолчал, так как очень плохо себя чувствовал и не мог ни о чем думать. Я увидел длинный нож — «мачете», мужчина подставил его к моему горлу и сказал, что если я захочу убежать, то он убьет меня. Мы приехали в лес, они вытащили меня из машины, нанеся при этом несколько ударов руками. Потом бросили в яму, сняли с меня куртку. Один из мужчин убрал нож в чехол и стал избивать им по рукам, ногам, голове и телу, нанеся не менее 20 ударов. Мне было очень больно и страшно. Они спросили у меня, кто дома. Я ответил, что дома беременная жена и маленькая дочь. Затем меня посадили в машину и мы поехали в город. По дороге один из мужчин сказал, что если я обращусь в полицию, то они убьют мою беременную жену и дочь, они знают их утренний маршрут в садик. Я очень испугался и воспринял угрозы реально. Потом они потребовали, чтобы я сжег расписку и не требовал с Васильченко денег, а если я появлюсь рядом с ним еще раз, то из леса уже не вернусь. Потом они сели в свой автомобиль и уехали.

«Я — вор и горжусь этим»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Циркача спустя два месяца после задержания его бандитов.

Ему вменяется новая статья 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

По данным следствия, Циркач занял высшее положение в криминальном мире в 2011 году. А началось все с того, что в 2006 году во время раскола в воровском мире Пирогов поддержал криминального короля России Аслана Усояна (Дед Хасан) в войне с претендентом на его трон — Тариэлом Ониани (Таро). Патриарх не забыл этого и спустя пять лет Циркача короновали в резиденции Деда Хасана — ресторане «Старый фаэтон». С тех пор Пирогов «координирует действия организованных групп в Московской области, принимает непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния».

Следственные органы вплотную занялись Циркачом в начале этого года. В феврале были задержаны участники одной из его бригад, которые угрозами вымогали 14 миллионов рублей у бизнесмена из Коломны. При этом бандиты не скрывали, что выполняют поручение Циркача, отмечает «Росбалт».

Вора в законе тоже задержали. На оперативном видео, опубликованном изданием «ПраймКрайм», Пирогов сообщает, что в настоящее время отбывает условный срок за незаконный оборот наркотиков. Авторитет признается, что является вором в законе и гордится этим. Пару лет назад, когда его выдворили из Белоруссии, он отрицал свой статус.

Циркачу неожиданно улыбнулась удача — после профилактической беседы полицейским пришлось его отпустить. Потерпевший заявил, что лично с вором в законе не общался, а его бандиты категорически отказались давать показания на босса. Силовики попытались взять Циркача через месяц — в марте он должен был встретиться со знакомыми в грузинском ресторане, но его кто-то предупредил. Персонал заведения помог ему выбраться на улицу через окно на кухне.

Следователи выяснили, что авторитет уехал из России в Турцию, а сейчас осел в Таиланде. Его собираются объявить в международный розыск.