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Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Горбатова признали виновным в особо крупном мошенничестве. Помимо тюремного срока полковнику присудили штраф в размере 250 тысяч рублей. Ему запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение двух лет.
Как установило следствие, во время совершения преступления Горбатов занимал должность старшего оперуполномоченного 11-го отдела управления «К», занимающегося раскрытием преступлений в кредитно-финансовой сфере. Он и еще двое фигурантов дела вымогали деньги у владельцев ломбардов, пугая их якобы проверками со стороны ФСБ. Таким образом мошенники получили 100 тысяч долларов, а также ценностей на сумму более миллиона долларов.
После восьми месяцев нахождения в СИЗО подельники Горбатова признались в содеянном и пошли на сделку со следствием. Он же предоставил новые показания, которые позволили раскрыть преступную деятельность высокопоставленных сотрудников управления «К» ФСБ, в том числе начальника банковского отдела Кирилла Черкалина и полковников Андрея Васильева и Дмитрия Фролова.
Черкалина, Васильева и Фролова задержали в конце апреля. Экс-главу банковского отдела обвиняют в хищении 490 миллионов рублей. В результате обысков в квартирах полковников обнаружили наличность в рублях, долларах и евро — всего 12 миллиардов рублей.
Черкалин также подозревается в получении взятки в размере 850 тысяч долларов за покровительство одной из коммерческих фирм в период с 2013 по 2015 год.
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Комментарии48
Криминал , Михаил Горбатов , Андрей Васильев , Дмитрий Фролов , Кирилл Черкалин , ФСБ , Администрация Президента РФ , ФСИН
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