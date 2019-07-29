Осужден бывший кремлевский чиновник

Его признали виновным в особо крупно мошенничестве и в двух попытках совершить аналогичное преступление.

По версии следствия, Горбатов на посту старшего оперуполномоченного 11-го отдела управления "К", занимающегося раскрытием преступлений в кредитно-финансовой сфере, вымогал деньги совместно с помощниками у владельцев ломбардов, угрожая им проверками ФСБ. От одного ломбарде он получил $100 тыс., а также драгоценности на сумму более $1 млн Отмечается, что чиновник не сможет занимать в течение двух лет должности на государственной и муниципальной службе.