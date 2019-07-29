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Осужден бывший кремлевский чиновник 

Газета.Ru + ещё 26 53 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам тюремного заключения и штрафу в размере 250 тыс. рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Его признали виновным в особо крупно мошенничестве и в двух попытках совершить аналогичное преступление.
По версии следствия, Горбатов на посту старшего оперуполномоченного 11-го отдела управления "К", занимающегося раскрытием преступлений в кредитно-финансовой сфере, вымогал деньги совместно с помощниками у владельцев ломбардов, угрожая им проверками ФСБ. От одного ломбарде он получил $100 тыс., а также драгоценности на сумму более $1 млн Отмечается, что чиновник не сможет занимать в течение двух лет должности на государственной и муниципальной службе.
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Криминал , Происшествия , Михаил Горбатов , ФСБ , Администрация Президента РФ
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