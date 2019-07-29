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Московскую модель нашли мертвой в чемодане 

Рамблер + ещё 2 28 минут назад
Фото: Lenta.ru
Модель Екатерина Карагланова была убита, сообщает «Московский комсомолец».
24-летняя Карагланова — модель, тревел-блогер, участница конкурса «Мисс "Максим" 2018». В Москве она, уроженка Московской области, арендовала квартиру на улице Пырьева — неподалеку от «Мосфильма».
В течение нескольких дней родителям девушки не удавалось связаться с ней. На днях они позвонили хозяину квартиры и попросили его отвести их в квартиру. Там они обнаружили обезображенное тело Караглановой без одежды в чемодане.
Прибывшие на место правоохранители не нашли ни следов борьбы, ни орудия убийства. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В рамках его расследования выяснилось, что Карагланова встречалась с двумя мужчинами одновременно — молодым бизнесменом и немолодым поклонником.
Последний рассказал на допросе, что не ссорился с убитой, а также намеревался вместе с ней уехать в Нидерланды 28 июля. Допросить другого мужчину модели не удалось — он уехал в Европу сразу после убийства. Непосредственно перед ним он посетил квартиру Караглановой, провел там несколько часов и ушел. Об этом свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения.
Комментарии8
Криминал , Происшествия , Московский комсомолец , Москва , Московская область
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