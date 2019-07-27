Голую и зарезанную блогершу нашли в чемодане в Москве

Москве в чемодане была найдена обнаженная и зарезанная девушка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, убитая девушка по имени Екатерина была блогером, за жизнью которой в соцсетях следили свыше 80 тысяч человек. В Сети она делилась кадрами из своей жизни, училась в медицинском вузе и много путешествовала.

Уточняется, что тело обнаружил мужчина, который сдавал ей квартиру. Он решил проведать дом после того, как ему позвонили обеспокоенные родители.

Причем, как подчеркивается, у убитой было перерезано горло.

На настоящий момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что мертвого блогера нашли в канализации в Петербурге.