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Голую и зарезанную блогершу нашли в чемодане в Москве 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: depositphotos.com
В Москве в чемодане была найдена обнаженная и зарезанная девушка. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как отмечается, убитая девушка по имени Екатерина была блогером, за жизнью которой в соцсетях следили свыше 80 тысяч человек. В Сети она делилась кадрами из своей жизни, училась в медицинском вузе и много путешествовала.
Уточняется, что тело обнаружил мужчина, который сдавал ей квартиру. Он решил проведать дом после того, как ему позвонили обеспокоенные родители.
Причем, как подчеркивается, у убитой было перерезано горло.
На настоящий момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что мертвого блогера нашли в канализации в Петербурге.
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