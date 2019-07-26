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Переписка убитой на детской площадке матери с обвиняемым появилась в Сети 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Сети появилась переписка убитой в Раменском женщины с предполагаемым убийцей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Из переписки следует, что убитая Наталья Басова попросила мужчину не беспокоить ее, иначе им займутся сотрудники правоохранительных органов.
"Оставь меня в покое, ты ненормальный, я еще раз говорю — заявление уже лежит. Если что-то со мной случится, все узнают, что это ты", — написала Наталья.
Обвиняемый же в ответ на это заявил, что ее действия могут обернуться против нее самой.
Наталья подчеркнула, что "насильно мил не будешь", после чего предполагаемый убийца прекратил общение, отметив, что он "все сказал".
Ранее сообщалось, что был арестован мужчина, убивший мать на глазах детей.
38-летний Артем Ш. нанес около 20 ударов ножом 27-летней Наталье на почве ревности.
Убийство произошло прямо на детской площадке, женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи.
Кроме того, стало известно, что ребенка Натальи, на чьих глазах и произошло убийство, отвезли в медучреждение. Сейчас за девочкой в больнице присматривает родная тетя.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Наталья Басова , МВД , Раменское
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