Задержан подозреваемый в убийстве матери на глазах ребенка

Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя областного ГУ МВД Татьяну Петрову.

Петрова сообщила, что подозреваемый — мужчина 1981 года рождения. Его доставляют в СК для проведения следственных действий.

Ранее сообщалось, что злоумышленник нанес женщине 1992 года более 10 ножевых ранений на детской площадке в Раменском на глазах у ее ребенка и других детей. После этого преступник попытался скрыться в лесополосе в подмосковном Ногинске.