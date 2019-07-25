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Задержан подозреваемый в убийстве матери на глазах ребенка 

Рамблер 37 минут назад
Фото: ТАСС
Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя областного ГУ МВД Татьяну Петрову.
Петрова сообщила, что подозреваемый — мужчина 1981 года рождения. Его доставляют в СК для проведения следственных действий.
Ранее сообщалось, что злоумышленник нанес женщине 1992 года более 10 ножевых ранений на детской площадке в Раменском на глазах у ее ребенка и других детей. После этого преступник попытался скрыться в лесополосе в подмосковном Ногинске.
Криминал , Происшествия , Раменское
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