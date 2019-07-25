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Мать зарезали на глазах у ребенка в Подмосковье 

Газета.Ru + ещё 38 1 час назад
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Стало известного, что женщину в подмосковном Раменском убили на глазах у ребенка, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольгу Врадий.
По новой информации, мужчина нанес женщине смертельное ножевое ранение на детской площадке в присутствии ребенка.
Его личность и местонахождение устанавливаются.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что девушку зарезали средь бела дня прямо на детской площадке.
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Криминал , Происшествия , Ольга Врадий , СКР , МВД , РИА Новости , Раменское
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