Мать зарезали на глазах у ребенка в Подмосковье

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Стало известного, что женщину в подмосковном Раменском убили на глазах у ребенка, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольгу Врадий По новой информации, мужчина нанес женщине смертельное ножевое ранение на детской площадке в присутствии ребенка. Его личность и местонахождение устанавливаются. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов Ранее сообщалось, что девушку зарезали средь бела дня прямо на детской площадке.