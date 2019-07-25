Сумма хищений в деле «Оборонэнергосбыта» составила более 2,9 млрд рублей

Сумма хищений, выявленных военными следователями в уголовном деле "Оборонэнергосбыта" — монопольного поставщика электроэнергии воинским частям и предприятиям Минобороны в 2010-2016 годах — оказалась сопоставима с хищениями в "Оборонсервисе" . Как сообщил в интервью ТАСС заместитель председателя СК РФ — руководитель Главного военного следственного управления (ГВСУ) генерал-полковник Александр Сорочкин , в общей сложности было похищено более 2,9 млрд рублей (ущерб по делу "Оборонсервиса" оценивался в 3 млрд рублей — прим. ТАСС).

"В производстве следователей Главного военного следственного управления Следственного комитета находится уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы [в состав которой входили бывшие руководители ОАО "Оборонэнергосбыт"], которые в 2010-2013 годах похитили в общей сложности более 2,9 млрд рублей", — рассказал Сорочкин.

"В материалах данного дела имеются показания, согласно которым деньги обналичивались и переносились не какими-то там пакетами или коробками, а чемоданами!" — отметил главный военный следователь РФ.

В 2016 году, когда было возбуждено уголовное дело, а возглавлявший до 2013 года "Оборонэнергосбыт" Александр Змиховский уехал за рубеж, речь шла о хищении путем мошенничества порядка 450 млн рублей.