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У политика Дмитрия Гудкова прошли обыски 

Газета.Ru + ещё 24 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве оперативники провели обыск в квартире политика Дмитрия Гудкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам источника, обыски были проведены в рамках дела о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
При этом он не назвал статус Гудкова в этом уголовном деле.
Он уточнил, что обыски были проведены по поручению сотрудников Следственного комитета (СК).
В то же время, по словам отца Гудкова, правоохранительные органы хотят найти в квартире его сына материалы касательно подготовки к несанкционированному митингу 27 июля.
Он добавил, что его сына, скорее всего, задержат и отправят на допрос.
Ранее в Мосгоризбиркоме назвали заявления Гудкова о нарушениях провокацией.
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Криминал , Политика , Дмитрий Гудков , СКР , МВД , Москва
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