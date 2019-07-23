Суд продлил арест экс-министру Абызову

Басманный суд продлил арест экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову . Он обвиняется в мошенничестве и создании преступного сообщества, передает корреспондент News.ru из зала суда.

Продлить Абызову меру пресечения в виде заключения под стражей до 25 октября, — сказал судья.

На этом же судебном заседании избиралась мера пресечения двум другим фигурантам дела — Николаю Степанову и Галине Фрайденберг. Им также продлен арест до 25 октября.

ФСБ задержала Михаила Абызова 26 марта 2019 года. Ему инкриминируют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитили 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж.

Ранее News.ru писал о том, что экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов заявил на заседании в Басманном суде, что следствие пытается разрушить его бизнес путём ареста активов на 20 млрд рублей.