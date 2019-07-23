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Суд продлил арест экс-министру Абызову 

News.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Басманный суд продлил арест экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову. Он обвиняется в мошенничестве и создании преступного сообщества, передает корреспондент News.ru из зала суда.
Продлить Абызову меру пресечения в виде заключения под стражей до 25 октября, — сказал судья.
На этом же судебном заседании избиралась мера пресечения двум другим фигурантам дела — Николаю Степанову и Галине Фрайденберг. Им также продлен арест до 25 октября.
ФСБ задержала Михаила Абызова 26 марта 2019 года. Ему инкриминируют создание преступного сообщества с использованием служебного положения, а также мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, экс-министр с соучастниками похитили 4 млрд рублей, после чего деньги были выведены за рубеж.
Ранее News.ru писал о том, что экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов заявил на заседании в Басманном суде, что следствие пытается разрушить его бизнес путём ареста активов на 20 млрд рублей.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Николай Степанов , Абызов Михаил Анатольевич , ФСБ
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