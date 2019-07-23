Жителя Башкирии заподозрили в убийстве жены из-за отказа в интиме

По версии следствия, жителя Башкирии разозлил отказ супруги от интимной близости, после чего мужчина ударил ее в живот. Госпитализированная женщина умерла спустя четыре дня.

Как отмечается на сайте регионального СК, пострадавшая не стала жаловаться на мужа и объяснила свою травму падением.

Обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал.

Мужчину задержали. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.