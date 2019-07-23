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Жителя Башкирии заподозрили в убийстве жены из-за отказа в интиме 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве супруги.
По версии следствия, жителя Башкирии разозлил отказ супруги от интимной близости, после чего мужчина ударил ее в живот. Госпитализированная женщина умерла спустя четыре дня.
Как отмечается на сайте регионального СК, пострадавшая не стала жаловаться на мужа и объяснила свою травму падением.
Обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал.
Мужчину задержали. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.
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Криминал , Происшествия , СКР , Башкортостан
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