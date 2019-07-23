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В Москве задержали четырех псевдосиловиков-похитителей 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: ТАСС
Полицейские при поддержке Росгвардии задержали в Москве четырех мужчин, которые под видом сотрудников правоохранительных органов похитили мужчину и требовали у него за освобождение 2 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Злоумышленники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, насильно посадили мужчину в автомобиль, надели на него наручники и вывезли в неизвестном направлении. Угрожая пистолетом, они потребовали два миллиона рублей за освобождение, в противном случае угрожали привлечением к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств", — сообщила официальный представитель МВД России.
Мужчина отдал им 750 тысяч рублей, а остальные деньги обещал собрать и передать позднее — после чего, освободившись, обратился к настоящим полицейским.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны четверо мужчин в возрасте от 29 до 33 лет. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — заключила Ирина Волк.
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Комментарии
Криминал , Ирина Волк , Росгвардия , МВД , Москва
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