В Москве задержали четырех псевдосиловиков-похитителей

"Злоумышленники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, насильно посадили мужчину в автомобиль, надели на него наручники и вывезли в неизвестном направлении. Угрожая пистолетом, они потребовали два миллиона рублей за освобождение, в противном случае угрожали привлечением к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств", — сообщила официальный представитель МВД России.

Мужчина отдал им 750 тысяч рублей, а остальные деньги обещал собрать и передать позднее — после чего, освободившись, обратился к настоящим полицейским.