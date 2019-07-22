Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане

Четырехлетняя девочка умерла в результате побоев в январе текущего года в Дагестане , по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей. Об этом в понедельник сообщило республиканское МВД на своей странице в Instagram.

"Сотрудники уголовного розыска МВД по Дагестану раскрыли жуткое преступление, которое произошло в начале этого года — в Махачкале четырехлетняя девочка умерла в результате побоев. По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей девочки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении задержанной следственными органами Следственного комитета РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть").

По данным республиканского МВД, в ходе расследования полицейские установили, что 27 января 36-летняя жительница поселка Сулак у себя дома нанесла побои своей падчерице. В результате четырехлетняя девочка была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу. Спустя несколько дней она скончалась, так как травмы оказались несовместимы с жизнью.