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Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Четырехлетняя девочка умерла в результате побоев в январе текущего года в Дагестане, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей. Об этом в понедельник сообщило республиканское МВД на своей странице в Instagram.
"Сотрудники уголовного розыска МВД по Дагестану раскрыли жуткое преступление, которое произошло в начале этого года — в Махачкале четырехлетняя девочка умерла в результате побоев. По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей девочки", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении задержанной следственными органами Следственного комитета РФ по Дагестану возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть").
По данным республиканского МВД, в ходе расследования полицейские установили, что 27 января 36-летняя жительница поселка Сулак у себя дома нанесла побои своей падчерице. В результате четырехлетняя девочка была доставлена в Детскую республиканскую клиническую больницу. Спустя несколько дней она скончалась, так как травмы оказались несовместимы с жизнью.
"Согласно выводам судебно-медицинской экспертной комиссии, смерть ребенка является насильственной и наступила в результате полученной тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, повлекшей повреждение головного мозга. Установлено, что ребенок был травмирован неоднократно, получая удары тупым предметом по голове. Также на разных частях тела были обнаружены следы старых побоев", — сообщила пресс-служба МВД.
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Криминал , Видео , СКР , МВД , Махачкала , Республика Дагестан
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