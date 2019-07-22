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Полиция задержала телефонных мошенников, укравших 12 миллионов рублей 

РИА Новости + ещё 4 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Полицейские совместно с Росгвардией задержали пятерых мужчин, которых подозревают в телефонном мошенничестве, ущерб превысил 12 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Установлено, что злоумышленники звонили пожилым людям и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Затем они сообщали, что пенсионерам положена денежная компенсация за ранее приобретенные биологически активные добавки, однако для ее получения необходимо оплатить налоговую пошлину", — сообщила собеседница.
Троих пенсионеров удалось обмануть — они перевели деньги мошенникам при помощи платежной системы. Еще одна женщина перевела им требуемую сумму, но поняла, что ее обманули, и вернула деньги.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Московского региона и Приморского края задержаны пятеро мужчин в возрасте от 31 до 45 лет", — рассказала Волк.
Сейчас все они под стражей.
"Проведены девять обысков, в результате которых изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и чеки. Обнаружена электронная база данных и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", — сообщила официальный представитель МВД.
Всего мужчин подозревают в 50 мошенничествах в нескольких регионах России. Общий ущерб, заключила Волк, превысил 12 миллионов рублей, по предварительным данным.
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Комментарии1
Криминал , Ирина Волк , Росгвардия , МВД
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