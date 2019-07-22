Полиция задержала телефонных мошенников, укравших 12 миллионов рублей

Ирина Волк. Полицейские совместно с Росгвардией задержали пятерых мужчин, которых подозревают в телефонном мошенничестве, ущерб превысил 12 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД

"Установлено, что злоумышленники звонили пожилым людям и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Затем они сообщали, что пенсионерам положена денежная компенсация за ранее приобретенные биологически активные добавки, однако для ее получения необходимо оплатить налоговую пошлину", — сообщила собеседница.

Троих пенсионеров удалось обмануть — они перевели деньги мошенникам при помощи платежной системы. Еще одна женщина перевела им требуемую сумму, но поняла, что ее обманули, и вернула деньги.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Московского региона и Приморского края задержаны пятеро мужчин в возрасте от 31 до 45 лет", — рассказала Волк.

Сейчас все они под стражей.

"Проведены девять обысков, в результате которых изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и чеки. Обнаружена электронная база данных и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", — сообщила официальный представитель МВД.

Всего мужчин подозревают в 50 мошенничествах в нескольких регионах России. Общий ущерб, заключила Волк, превысил 12 миллионов рублей, по предварительным данным.