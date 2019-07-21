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Арестован подозреваемый по делу об исчезновении двух россиянок в Мюнхене 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: Hannibal Hanschke/Reuters
Полиция ФРГ вечером воскресенья, 21 июля, арестовала подозреваемого по делу об исчезновении двух россиянок в Мюнхене. Об этом сообщает газета Bild.
Задержанным оказался супруг пропавшей женщины Роман Х. В его отношении был выдан ордер на арест.
41-летняя Мария Герцуски и ее 16-летняя дочь Татьяна вышли из дома 13 июля за покупками, после чего перестали выходить на связь. Об исчезновении двух женщин заявили бывший муж (который живет возле Perlacher) и нынешний супруг Марии. Позднее правоохранительные органы предположили, что женщины были убиты.
Роман Х. — выходец из из Санкт-Петербурга, он женился на Марии Герцуски в российском консульстве.
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Криминал , Происшествия , МВД , Германия , Мюнхен
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