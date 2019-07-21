Польская прокуратура считает, что пропавший пятилетний россиянин был убит

Польская прокуратура ведет расследование по факту убийства пятилетнего российского мальчика, который пропал 10 июля после самоубийства его отца. В субботу на десятый день активных поисков его тело было найдено вблизи автострады недалеко от Варшавы

"Выводы, сделанные в ходе осмотра [места обнаружения тела], указывают на то, что это было убийство", — заявил в воскресенье в эфире Польского телевидения пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Лукаш Лапчиньский. "В этом направлении будет проведено предварительное расследование, которое было начато вчера с момента обнаружения тела ребенка", — добавил он.

Пятилетний мальчик с российским гражданством жил с семьей в Польше. Вечером 10 июля он был с отцом, который забрал ребенка и увез на машине. Когда поздней ночью они не вернулись, мама заявила в полицию. Как выяснилось, отца вечером насмерть сбил поезд.

По версии следствия, мужчина совершил самоубийство. Его машину удалось обнаружить на стоянке в трех километрах от места, где он скончался. Мальчика поблизости не было.

На поиски ребенка были брошены все силы польской полиции, использовались специально обученные собаки, вертолет и беспилотники. К поискам подключились военные, пожарные и добровольцы, привлекались даже экстрасенсы. Местные СМИ регулярно транслировали фотографию мальчика с просьбой передавать правоохранительным органам любую информацию, которая могла бы помочь в его поисках.

Сообщается, что отношения в семье в последнее время не складывались, супруги жили отдельно. В местной полиции зарегистрировано заявление от жены о бытовом насилии. В СМИ просочилась информация о сообщении, которое муж отправил жене незадолго до смерти. В нем содержится угроза, что она больше никогда не увидит сына.