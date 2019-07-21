Стрельба произошла в Москве 

Конфликт с применением травматического оружия развернулся в Савёловском районе столицы.
По предварительным данным, в результате стрельбы в 4-м Вятском переулке пострадали двое, их травмы не несут опасности для жизни, передаёт источник News.ru.
Как писал News.ru пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области сообщила о задержании мужчины, который подозревается в стрельбе из ружья по семье, отдыхавшей на озере во Всеволожском районе Ленинградской области. В результате нападения был ранен один человек.