Стрельба произошла в Москве

Конфликт с применением травматического оружия развернулся в Савёловском районе столицы.

По предварительным данным, в результате стрельбы в 4-м Вятском переулке пострадали двое, их травмы не несут опасности для жизни, передаёт источник News.ru.