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Стрельба произошла в Москве 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Конфликт с применением травматического оружия развернулся в Савёловском районе столицы.
По предварительным данным, в результате стрельбы в 4-м Вятском переулке пострадали двое, их травмы не несут опасности для жизни, передаёт источник News.ru.
Как писал News.ru пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области сообщила о задержании мужчины, который подозревается в стрельбе из ружья по семье, отдыхавшей на озере во Всеволожском районе Ленинградской области. В результате нападения был ранен один человек.
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Криминал , Происшествия , МВД , Москва
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